Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Колумбии
3 апреля 202102:39
Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали в Колумбии, сообщает национальный сейсмологический центр.
По данным сейсмологов, подземные толчки зарегистрировали в пятницу 17:44 по местному времени (01:44 по московскому времени) в муниципалитете Риосусио на западе страны. Очаг землетрясения находился на глубине менее 30 км.
Данных о пострадавших или разрушениях не поступало.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru