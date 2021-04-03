Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали в Колумбии, сообщает национальный сейсмологический центр.

По данным сейсмологов, подземные толчки зарегистрировали в пятницу 17:44 по местному времени (01:44 по московскому времени) в муниципалитете Риосусио на западе страны. Очаг землетрясения находился на глубине менее 30 км.

Данных о пострадавших или разрушениях не поступало.

