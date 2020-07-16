У супруги замглавы Минфина РФ арестован счет в «Белгазпромбанке»

На счет супруги замминистра финансов РФ Андрея Круглова, который находится в «Белгазпромбанке», наложен арест. Об этом сообщает ТАСС.

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По данным агентства, на счету находится 3 млн евро.

Агентство ссылается на заместителя начальника управления департамента финансовых расследований Комитета госконтроля (ДФР КГК) Белоруссии Дмитрия Дягилева. По его словам, арест наложен в рамках расследования уголовного дела по статье "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере", возбужденного в июне против главы кредитного учреждения Виктора Бабарико.

Дягилев отметил, что в Россию направлены международные поручения об оказании правовой помощи.



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