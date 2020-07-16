У супруги замглавы Минфина РФ арестован счет в «Белгазпромбанке»

По данным агентства, на счету находится 3 млн евро.

Агентство ссылается на заместителя начальника управления департамента финансовых расследований Комитета госконтроля (ДФР КГК) Белоруссии Дмитрия Дягилева. По его словам, арест наложен в рамках расследования уголовного дела по статье "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере", возбужденного в июне против главы кредитного учреждения Виктора Бабарико.

Дягилев отметил, что в Россию направлены международные поручения об оказании правовой помощи.







