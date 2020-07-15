В Минске задержано до 200 человек в ходе массовых акций протеста
Милиция в Минске задержала около 200 человек в ходе стихийных акций после отказа Центральной избирательной комиссии зарегистрировать в качестве кандидатов на предстоящих выборах президента Белоруссии двух кандидатов, считающихся оппозиционными. Среди задержанных – свыше 10 представителей средств массовой информации, в том числе зарубежных, сообщает республиканская ассоциация журналистов.
По данным правозащитного центра «Весна», задержан один гражданин России – также журналист. Граждане начал собираться на улицах Минска, а также ещё ряда городов накануне ближе к вечеру, чтобы поддержать Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, которых не зарегистрировали кандидатами.
В центре Минска между ОМОНом и манифестантами произошли стычки — люди пытались помешать задержаниям. Силовики применили грубую силу, дубинки. В дальнейшем задержания производили также люди в штатском – они хватали наиболее активных протестующих, избивали и сажали в микроавтобусы с затемнёнными стёклами.
Белорусские силовики также перекрывали движение автомобилей по центральному проспекту, некоторое время был закрыты станции метро.
Выборы президента Белоруссии должны пройти 9 августа. Центизбирком зарегистрировал пять кандидатов в президенты, включая действующего главу государства Александра Лукашенко, который остаётся у руля уже 26 лет.
В качестве официальной причины отказа банкиру Бабарико комиссия назвала ошибки в декларации о доходах, а также информацию Комитета госконтроля о его «участии в преступной группе». Ранее он был арестован. Из-за нехватки подписей не допустили до регистрации и Валерия Цепкало.
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