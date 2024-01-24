У студента РУДН выявили корь
В Москве у студента Российского университета дружбы народов (РУДН) выявили корь, говорится в сообщении на официальном сайте вуза.
Учащийся находится под наблюдением врачей. Его состояние удовлетворительное. Администрация вуза призвала студентов не паниковать.
С 24 января по 8 февраля в главном корпусе учебного заведения отменили все массовые мероприятия. Пересдачи экзаменов пройдут в дистанционном формате.
Ранее очаг кори обнаружили в Приморском районе Санкт-Петербурга. По данным СМИ, заболевшие проживают на Комендантском проспекте и Плесецкой улице, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru