У студента РУДН выявили корь

В Москве у студента Российского университета дружбы народов (РУДН) выявили корь, говорится в сообщении на официальном сайте вуза.

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Учащийся находится под наблюдением врачей. Его состояние удовлетворительное. Администрация вуза призвала студентов не паниковать.

С 24 января по 8 февраля в главном корпусе учебного заведения отменили все массовые мероприятия. Пересдачи экзаменов пройдут в дистанционном формате.

Ранее очаг кори обнаружили в Приморском районе Санкт-Петербурга. По данным СМИ, заболевшие проживают на Комендантском проспекте и Плесецкой улице, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
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