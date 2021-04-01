У стрелка из Мытищ обнаружено более 100 тысяч патронов

Следователи изъяли из дома 61-летнего Владимира Барданова, устроившего стрельбу по силовикам в Вешках в Московской области, более 30 автоматов и пистолетов, гранаты, а также свыше 100 тыс. патронов. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

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Она уточнила, что подсчет патронов до сих пор не окончен. Также у стрелка найдена одна шашка с запалом, две гранаты страйкбольные, один муляж гранаты и прочие предметы, которые «имеют значение для расследования уголовного дела».

Владимир Барданов 30 марта забаррикадировался в своем коттедже, не впустив в дом правоохранителей, которые пришли к нему с ордером на обыск. Мужчина бросал в силовиков гранаты, а также стрелял из окон. Штурм дома продолжался около девяти часов, в помещении обнаружили склад боеприпасов. Ранен был один из силовиков. Сам Барданов погиб в огне.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СтрелокМытищи
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