У пожарных возникли сложности при тушении лесного пожара в Пермском крае
На севере Пермского края горят 39 гектаров леса, сообщает URA.RU со ссылкой на лесопожарный центр. Сотрудники МЧС столкнулись со сложностями в тушении.
Техника пожарных не может добраться к месту возгорания. В Чердынском районе, где сложилась сложная пожароопасная ситуация, нет дорог, а сама местность заболочена. «Авиационная служба Гайнского отделения работает ручным способом», — сообщил начальник Региональной диспетчерской службы лесопожарного центра Григорий Чечушков.
Он рассказал, что причинами пожара на севере региона стали сухие грозы. На территории края зафиксировали 4 возгорания, один из которых локализовали. Угрозы для населенных пунктов нет.
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