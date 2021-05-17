Два ребенка погибли при пожаре в Иркутской области

Два ребенка двух и четырех лет погибли при пожаре в частном доме в поселке Большая Заимка в Иркутской области, сообщили в прокуратуре региона.

Крупный пожар произошёл на мусороперерабатывающем заводе в Самарской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Известно, что в момент возгорания родители находились неподалеку. Они пытались спасти детей, но им это не удалось.

По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение детей с огнем.

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ФОТО: ГУ МЧС РФ по Республике Башкортостан
ТЕГИ:Несчастный СлучайИркутская ОбластьПожар
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