У посольства РФ в Бейруте идут столкновения протестующих с полицией

Российское посольство в Бейруте оказалось в центре столкновений протестующих с полицейскими. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии.

По данным агентства, на территории посольства были взорваны несколько петард, однако никто из сотрудников не пострадал. Посольство в настоящее время работает штатно.

Как пишет агентство, демонстранты забрасывают полицейских камнями и петардами, в ответ силовики применяют слезоточивый газ.

