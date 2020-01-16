У посольства РФ в Бейруте идут столкновения протестующих с полицией

16 января 202000:23

Российское посольство в Бейруте оказалось в центре столкновений протестующих с полицейскими. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии.

По данным агентства, на территории посольства были взорваны несколько петард, однако никто из сотрудников не пострадал. Посольство в настоящее время работает штатно.

Как пишет агентство, демонстранты забрасывают полицейских камнями и петардами, в ответ силовики применяют слезоточивый газ.

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ФОТО: РИА Новости
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