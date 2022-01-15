У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 4,6
15 января 202207:40
Землетрясение магнитудой 4,6 в зафиксировано в Японии, передает Геологическая служба США (USGS).
Как сообщают сейсмологи, эпицентр подземных толчков располагался в 33 км от города Ишиномиаки, очаг находился на глубине 71,6 км под землёй.
Данные о пострадавших либо разрушениях не приводятся.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru