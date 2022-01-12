На Кипре из-за землетрясения погибли более 1,5 тысяч кур
Более 1,5 тысяч кур погибли в результате землетрясения магнитудой 6,1 на Кипре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную прессу.
Инцидент имел место в деревне Каллепия на ферме.
Отмечается, что в ходе землетрясения куры начали собираться в одной зоне и забираться друг на друга. Прибывшие на место происшествия ветеринары заявили, что смерть наступила от удушья.
Ущерб, понесенный владельцем фермы, оценивается в несколько тысяч евро.
Землетрясение произошло около трех утра 11 января.
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