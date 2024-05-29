У побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,5

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Тихом океане у берегов южных Курил. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елену Семенову.

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Сейсмособытие было зарегистрировано 29 мая в 12:43 (04:43 мск).

«Эпицентр подземных толчков располагался в Тихом океане в 265 километрах восточнее курильского острова Матуа, очаг на глубине 56 километров», — подчеркнула Семенова.

Данные об ощутимости землетрясения не приводятся.

Ранее землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали в Елизовском районе Камчатки, на этой территории, а также в Петропавловске-Камчатском могли ощущаться подземные толчки силой до двух баллов, напоминает «Свободная пресса».

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