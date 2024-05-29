У побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,5
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Тихом океане у берегов южных Курил. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елену Семенову.
Сейсмособытие было зарегистрировано 29 мая в 12:43 (04:43 мск).
«Эпицентр подземных толчков располагался в Тихом океане в 265 километрах восточнее курильского острова Матуа, очаг на глубине 56 километров», — подчеркнула Семенова.
Данные об ощутимости землетрясения не приводятся.
Ранее землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали в Елизовском районе Камчатки, на этой территории, а также в Петропавловске-Камчатском могли ощущаться подземные толчки силой до двух баллов, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиян предостерегли от покупки дешевых домов
- Володин обвинил Зеленского в кризисе власти на Украине
- «Скорпирокеры» и попсовые Львы: Страсть к рок-музыке связали с датами рождения
- В МИД России исключили национализацию активов ушедших западных компаний
- Украинский военный захотел вместе с русскими идти на Киев
- У побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,5
- КНДР отправила 150 воздушных шаров с мусором и навозом в Южную Корею
- В США разбился истребитель F-35
- СМИ: Владелец AliExpress перестал принимать платежи в рублях
- ВСУ сбросили взрывчатку на дома в поселке Теткино Курской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru