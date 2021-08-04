Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано у берегов Японии

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение магнитудой 5,9 у восточных берегов Японии. Об этом сообщает ТАСС.

По данным центра, эпицентр природного явления располагался на расстоянии 118 км к юго-востоку от города Иваки (Фукусима) с населением 357 тысяч человек. Очаг находился на глубине 20 км.

Информацию о пострадавших не поступало. Угрозы цунами нет.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЯпонияЗемлетрясение
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