У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Тайваня, передает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Специалисты отмечают, что эпицентр подземных толчков находился в 33 км северо-восточнее города Хуалянь с населением 350 тысяч человек. Очаг землетрясения располагался на глубине 18 км.

Угрозу цунами не объявляли, данных о жертвах или разрушениях нет.

Ранее землетрясение магнитудой 3,4 зафиксировали в городе Ессентуки Ставропольского края.

