У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,7
10 мая 202411:20
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Тайваня, передает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Специалисты отмечают, что эпицентр подземных толчков находился в 33 км северо-восточнее города Хуалянь с населением 350 тысяч человек. Очаг землетрясения располагался на глубине 18 км.
Угрозу цунами не объявляли, данных о жертвах или разрушениях нет.
Ранее землетрясение магнитудой 3,4 зафиксировали в городе Ессентуки Ставропольского края.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru