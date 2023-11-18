У побережья Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,5

По данным специалистов, эпицентр подземных толчков располагался в 110 км северо-западнее города Рабаул (население — 8 тысяч человек). Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

Объявлений об угрозе цунами и сведений о жертвах или разрушениях не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 6,4 произошло на востоке Мьянмы на границе с Таиландом, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

