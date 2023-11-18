У побережья Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировали у берегов Папуа-Новой Гвинеи. Об этом заявили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.

В результате землетрясения на Филиппинах погибли шесть человек

По данным специалистов, эпицентр подземных толчков располагался в 110 км северо-западнее города Рабаул (население — 8 тысяч человек). Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

Объявлений об угрозе цунами и сведений о жертвах или разрушениях не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 6,4 произошло на востоке Мьянмы на границе с Таиландом, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:Землетрясение

Горячие новости

Все новости

партнеры