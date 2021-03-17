У побережья Камчатки зафиксировали еще два землетрясения
У камчатского побережья были зарегистрированы еще два землетрясения магнитудой 5,2 и 5,0. Об этом сообщает сайт Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Ранее во вторник на Камчатке уже произошло землетрясение магнитудой 6,9. По данным EMSC, толчки новых землетрясений были зафиксированы в течение часа приблизительно в одном и том же месте на расстоянии 350 км от Петропавловска-Камчатского.
По имеющимся данным, погибших и пострадавших нет, информации о разрушениях также не поступало.
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