У побережья Камчатки зафиксировали еще два землетрясения

У камчатского побережья были зарегистрированы еще два землетрясения магнитудой 5,2 и 5,0. Об этом сообщает сайт Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Ранее во вторник на Камчатке уже произошло землетрясение магнитудой 6,9. По данным EMSC, толчки новых землетрясений были зафиксированы в течение часа приблизительно в одном и том же месте на расстоянии 350 км от Петропавловска-Камчатского.

По имеющимся данным, погибших и пострадавших нет, информации о разрушениях также не поступало.

