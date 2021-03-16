У побережья Камчатки зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,9
16 марта 202122:18
У берегов полуострова Камчатка произошло землетрясение магнитудой 6,9. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.
По имеющимся данным, эпицентр подземных толчков расположен в 337 км севернее Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения находился на глубине 57 км.
Данных о пострадавших нет. Информация о разрушениях и повреждениях строений, а также об угрозе цунами не сообщается.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 393 / сут.
Умерли
92 937+443 / сут.
Выздоровели
4,0 млн+10 644 / сут.
- Литва приостановит использование вакцины AstraZeneca
- Футболистов Модрича и Ловрена обвинили в соучастии в коррупционной схеме
- Разведка США обвинила Россию в дискредитации Байдена на выборах
- Лавров: Крым навсегда останется с Россией
- Пять человек погибли после взрыва телевизора в Тамбовской области
16 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru