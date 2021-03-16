У побережья Камчатки зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,9

У берегов полуострова Камчатка произошло землетрясение магнитудой 6,9. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.

По имеющимся данным, эпицентр подземных толчков расположен в 337 км севернее Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения находился на глубине 57 км.

Данных о пострадавших нет. Информация о разрушениях и повреждениях строений, а также об угрозе цунами не сообщается.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:ЗемлетрясениеКамчатка
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