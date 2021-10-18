Ощутимое землетрясение магнитудой 5,9 произошло на Камчатке
18 октября 202112:16
Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в понедельник на Камчатке. Об этом сообщается местный филиал Единой геофизической службы РАН.
По данным сейсмологов, очаг подземных толчков залегал на глубине 186 км, эпицентр располагался в 88 км от Петропавловска-Камчатского.
Как сообщает управление МЧС по региону, жители столицы края ощутили толчки силой около трех баллов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,0 млн+34 325 / сут.
Умерли
224 тыс.+998 / сут.
Выздоровели
7,0 млн+16 431 / сут.
- Продажи слабого алкоголя в РФ подскочили по сравнению с 2020 годом
- Россия сняла запрет на въезд для семей проживающих в стране иностранцев
- Ковальчук станет генменеджером сборной РФ по хоккею на Играх-2022
- Ощутимое землетрясение магнитудой 5,9 произошло на Камчатке
- В Оренбургской области семилетняя девочка отравилась суррогатным алкоголем
- Турция допустила закупку российских истребителей Су-35 и Су-57
- Новый антирекорд: в России выявили 34 325 заражений COVID-19 за сутки
- СК возбудил уголовное дело после стрельбы в школе в Пермском крае
- «Тулунский маньяк» получил 24 года колонии
- «Подкол за океан»: Хабиб объяснил шутку про избиение в московском метро
18 октября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru