Ощутимое землетрясение магнитудой 5,9 произошло на Камчатке

Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в понедельник на Камчатке. Об этом сообщается местный филиал Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в районе Курил

По данным сейсмологов, очаг подземных толчков залегал на глубине 186 км, эпицентр располагался в 88 км от Петропавловска-Камчатского.

Как сообщает управление МЧС по региону, жители столицы края ощутили толчки силой около трех баллов.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:Петропавловск-камчатскийЗемлетрясениеКамчатка
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