У побережья Анапы произошло землетрясение

Подземные толчки зафиксированы вечером в четверг недалеко от побережья Анапы, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,0

Магнитуда землетрясения составила 3,6. Подземные толчки зафиксировали в 19:00.

Предположительно, эпицентр располагался в 20 километрах от Анапы на глубине 10 километров.

Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Жалоб от населения не поступало, заявили в ведомстве.

Утром 22 июня у берегов Крыма произошло землетрясение магнитудой 4,6. Эпицентр находился в 59 километрах от Севастополя, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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