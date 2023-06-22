У побережья Анапы произошло землетрясение
Подземные толчки зафиксированы вечером в четверг недалеко от побережья Анапы, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Магнитуда землетрясения составила 3,6. Подземные толчки зафиксировали в 19:00.
Предположительно, эпицентр располагался в 20 километрах от Анапы на глубине 10 километров.
Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Жалоб от населения не поступало, заявили в ведомстве.
Утром 22 июня у берегов Крыма произошло землетрясение магнитудой 4,6. Эпицентр находился в 59 километрах от Севастополя, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru