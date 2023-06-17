У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,0
17 июня 202306:41
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в акватории Тихого океана северо-восточнее курильского острова Итуруп. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по Сахалинской области.
Подземные толчки зафиксировали в субботу в 10:53 (2:53 мск).
«Землетрясение в акватории Тихого океана, 340 км северо-восточнее г. Курильск ... глубина 40 километров», — указали в МЧС.
По данным ведомства, подземные толчки не ощущались на территории Сахалинской области.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru