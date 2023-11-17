У осужденного за хищения экс-главы Дил-банка украли с криптокошелька $335 тысяч

Салтыков был ранее осужден по делу о хищении более миллиарда рублей у бизнесмена. С его счета на платформе Exodus украли деньги, переведя их на другой кошелек. Сам потерпевший утверждает, что никогда никому не давал пароль от счета.

Следователи проводят проверку.



