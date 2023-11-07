ФСБ и МВД задержали фальшивомонетчиков, сбывавших до 2 млрд руб. в год
Правоохранительные органы пресекли деятельность преступного сообщества фальшивомонетчиков, которые реализовывали подделки денежных банкнот высокого качества в объеме до 2 миллиардов рублей в год. Задержанные злоумышленники действовали в нескольких регионах.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей Федеральной службы безопасности и официального представителя министерства внутренних дел Ирину Волк. Фальшивомонетчики подделывали 5-тысячные рублёвые купюры и сбывали их оптом в восьми регионах: в Москве и области, Санкт-Петербурге, Ростовской, Волгоградской и Белгородской областях, в Дагестане и Крыму.
Подделки доставляли покупателям курьеры. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», также действовал онлайн-магазин в DarkNet. Клиенты оплачивали фальшивки криптовалютой, а затем получали координаты тайников-закладок. По оперативным данным, преступное сообщество вело свою деятельность с августа 2018 года.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Число пострадавших в смертельном ДТП в Кашире выросло до семи
- Международную выставку-форум «Россия» посетили рекордные 448 тысяч человек
- Песков: Россия продолжит гуманитарную помощь Газе
- Названы эффективные в этом сезоне вакцины от гриппа
- Педиатр рассказал, почему воспитанники детских садов часто болеют
- Олег Царев дал первый комментарий после покушения со стороны украинских спецслужб
- Песков назвал цели визита Путина в поддержавший санкции Казахстан
- STT: В Финляндии арестовали недвижимость академика РАН Алешина на 2,5 млн евро
- Депутат Даванков предложил ввести СМС-уведомления о магнитных бурях
- Брюс Уиллис не узнал экс-жену Деми Мур из-за развития деменции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru