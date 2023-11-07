ФСБ и МВД задержали фальшивомонетчиков, сбывавших до 2 млрд руб. в год

Правоохранительные органы пресекли деятельность преступного сообщества фальшивомонетчиков, которые реализовывали подделки денежных банкнот высокого качества в объеме до 2 миллиардов рублей в год. Задержанные злоумышленники действовали в нескольких регионах.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей Федеральной службы безопасности и официального представителя министерства внутренних дел Ирину Волк. Фальшивомонетчики подделывали 5-тысячные рублёвые купюры и сбывали их оптом в восьми регионах: в Москве и области, Санкт-Петербурге, Ростовской, Волгоградской и Белгородской областях, в Дагестане и Крыму.

Подделки доставляли покупателям курьеры. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», также действовал онлайн-магазин в DarkNet. Клиенты оплачивали фальшивки криптовалютой, а затем получали координаты тайников-закладок. По оперативным данным, преступное сообщество вело свою деятельность с августа 2018 года.

