Мосгорсуд оставил Калви под домашним арестом
Московский городской суд решил оставить под домашним арестом основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, а также топ-менеджера компании Филиппа Дельпаля. Мера пресечения им продлена по просьбе следствия до 13 мая, передает RT.
Под домашним арестом также сейчас находятся экс-председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев и бывший директор по инвестициям этого кредитного учреждения Александр Цакунов.
Их обвиняли в хищении 2,5 миллиардов рублей у «Восточного», заменив потом статью на «растрату». Свою вину никто из обвиняемых не признал.
Партнер компании Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин и генеральный директор «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров заключены в следственный изолятор, сообщает Москва 24.
По версии следствия, Калви расплатился с «Восточным» за взятый кредит акциями компании, которые оценил выше их рыночной стоимости в 4 раза.
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