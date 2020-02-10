Мосгорсуд оставил Калви под домашним арестом

Московский городской суд решил оставить под домашним арестом основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, а также топ-менеджера компании Филиппа Дельпаля. Мера пресечения им продлена по просьбе следствия до 13 мая, передает RT.

Под домашним арестом также сейчас находятся экс-председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев и бывший директор по инвестициям этого кредитного учреждения Александр Цакунов.