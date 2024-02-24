У границ Китая с Казахстаном и Киргизией произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Китае неподалеку от границ с Казахстаном и Киргизией. Об этом заявили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,3

По данным специалистов, эпицентр землетрясения находился в 137 км юго-западнее китайского уезда Аксу, в 272 км юго-восточнее Алма-Аты. Очаг располагался на глубине 7 км.

Данных о разрушениях и пострадавших не поступало.

В январе на границе Китая и Киргизии произошла серия землетрясений магнитудой до 5,6, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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