У границ Китая с Казахстаном и Киргизией произошло землетрясение

Россия ожидает исчерпывающих разъяснений от Армении касательно участия Еревана в ОДКБ ЕС включил в санкционный список российских губернаторов и руководителей компаний, работающих в сфере ВПК Спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонил апелляцию ОКР на решение МОК о приостановке членства в организации Семь миллионов человек посетили выставку-форум «Россия» В РФ появится Национальный словарный фонд