У гитариста «Чайф» выявили коронавирус
Гитарист, участник группы «Чайф» Владимир Бегунов заразился коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил на официальной странице группы в Facebook.
Бегунов также рассказал, что у него также была диагностирована пневмония. Поражение лёгких составило только 10%, потому что он по совету знающих людей начал вовремя принимать антибиотики, отметил музыкант.
«Не слушайте бессмертных идиотов, которые уверяют, что этого ничего нет и это всё придумали какие-то закулисы. Зараза существует, крайне неприятная. И нет на свете тех врагов, которым я хотел бы пожелать тех же ощущений», - сказал он.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
694 тыс.+6 368 / сут.
Умерли
10 494+198 / сут.
Выздоровели
464 тыс.+9 551 / сут.
- Число случаев COVID-19 в России превысило 700 тысяч
- Китай назвал условие переговоров с США по ядерному оружию
- У гитариста «Чайф» выявили коронавирус
- СБУ поймала «куратора» руководства ДНР
- Синоптики: 30-градусная жара в Москву больше не вернётся
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru