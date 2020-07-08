У гитариста «Чайф» выявили коронавирус

Гитарист, участник группы «Чайф» Владимир Бегунов заразился коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил на официальной странице группы в Facebook.

Бегунов также рассказал, что у него также была диагностирована пневмония. Поражение лёгких составило только 10%, потому что он по совету знающих людей начал вовремя принимать антибиотики, отметил музыкант.

«Не слушайте бессмертных идиотов, которые уверяют, что этого ничего нет и это всё придумали какие-то закулисы. Зараза существует, крайне неприятная. И нет на свете тех врагов, которым я хотел бы пожелать тех же ощущений», - сказал он.

