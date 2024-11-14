У Фёдора Смолова пропали часы за 8 млн рублей на матче «Краснодара» в Казани
14 ноября 202414:31
У нападающего футбольного клуба «Краснодар» Фёдора Смолова пропали часы стоимостью около 8 миллионов рублей из раздевалки во время гостевого матча в Казани с местным «Рубином», сообщает «Спорт-экспресс».
После обращения футболиста к сотрудникам стадиона были просмотрены записи с камеры видеонаблюдения.
«Ничего подозрительного замечено не было», - говориться в сообщении футбольного клуба «Рубин».
Ранее Федор Смолов вернулся в ФК «Краснодар», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru