У берегов Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8
14 сентября 202403:35
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья Японии. Об этом заявили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.
Специалисты установили, что эпицентр землетрясения находился в 200 км юго-восточнее города Кагосима на острове Кюсю. Очаг располагался на глубине 28 км.
Угрозу цунами на фоне подземных толчков не объявляли. Сведений о пострадавших или разрушениях не поступало.
Ранее землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировали на юге Грузии.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru