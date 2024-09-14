У берегов Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья Японии. Об этом заявили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.

Специалисты установили, что эпицентр землетрясения находился в 200 км юго-восточнее города Кагосима на острове Кюсю. Очаг располагался на глубине 28 км.

Угрозу цунами на фоне подземных толчков не объявляли. Сведений о пострадавших или разрушениях не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировали на юге Грузии.

