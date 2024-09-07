На юге Грузии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1
7 сентября 202408:55
Землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировали на юге Грузии. Об этом сообщает национальный центр сейсмического мониторинга.
Подземные толчки произошли в городе Дманиси в крае Квемо Картли. Эпицентр землетрясения располагался в 49 километрах от Тбилиси, очаг залегал на глубине 7 километров.
Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.
Ранее землетрясение магнитудой 5 произошло близ берегов Новой Зеландии.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru