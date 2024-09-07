На юге Грузии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1

Землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировали на юге Грузии. Об этом сообщает национальный центр сейсмического мониторинга.

Подземные толчки произошли в городе Дманиси в крае Квемо Картли. Эпицентр землетрясения располагался в 49 километрах от Тбилиси, очаг залегал на глубине 7 километров.

Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 5 произошло близ берегов Новой Зеландии.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ЗемлетрясениеГрузия

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