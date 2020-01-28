У берегов Ямайки зафиксировано землетрясение магнитудой 7,3
28 января 202023:27
Геологическая служба США зарегистрировала землетрясение магнитудой 7,3 у побережья Ямайки. Об этом сообщает РИА Новости.
Эпицентр подземных толчков находился в 117 км от ямайского города Лусеа. Очаг располагался на глубине 10 км. В настоящее время данных о разрушениях и пострадавших нет.
На прошлой неделе 24 января сильное землетрясение произошло в Турции. В результате природного инцидента погиб 41 человек, еще сотни пострадали.
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ФОТО: pixabay.com
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