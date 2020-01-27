Землетрясение в Турции унесло жизни более 40 человек
В результате землетрясения в Турции погиб по меньшей мере 41 человек. Об этом сообщили в управлении по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.
Инцидент произошел в провинции Элязыг – в регионе проживают около 400 тысяч человек. Также природная стихия затронула провинцию Малатья. Отмечается, что в результате ЧП пострадали более 1600 человек. При этом из под завалов продолжают извлекать тела раненых и погибших.
Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров, причем толчки ощущали как жители других районов Турции, так и других стран: Сирии, Ирака и Израиля.
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