У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,7
22 ноября 202309:42
Землетрясение магнитудой 6,7 произошло у берегов Вануату, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По данным специалистов, эпицентр подземных толчков находился в 98 км к северо-востоку от города Порт-Орли (населением — около 1,9 тысячи человек). Очаг землетрясения располагался на глубине 10 км.
Данных о жертвах или разрушениях не поступало.
Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,7 у берегов Филиппин, напоминает телеканал «360».
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- У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,7
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru