У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,7

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло у берегов Вануату, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

У побережья Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,5

По данным специалистов, эпицентр подземных толчков находился в 98 км к северо-востоку от города Порт-Орли (населением — около 1,9 тысячи человек). Очаг землетрясения располагался на глубине 10 км.

Данных о жертвах или разрушениях не поступало.

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,7 у берегов Филиппин, напоминает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:Землетрясение

Горячие новости

Все новости

партнеры