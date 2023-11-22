У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,7

По данным специалистов, эпицентр подземных толчков находился в 98 км к северо-востоку от города Порт-Орли (населением — около 1,9 тысячи человек). Очаг землетрясения располагался на глубине 10 км.

Данных о жертвах или разрушениях не поступало.

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,7 у берегов Филиппин, напоминает телеканал «360».

