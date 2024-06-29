У берегов Стамбула сел на мель следовавший из России сухогруз

Сухогруз из России сел на мель в Мраморном море у берегов Стамбула. Об этом сообщили в Генеральном управлении Береговой охраны Турции.

По данным ведомства, инцидент произошел с 169-метровым судном Lady Ayana, следовавшим из России в Тунис.

«Сухогруз... с пшеницей на борту сел на мель у района Ешилкей после того, как встал на якорь», — указали в береговой охране.

Турецкое министерство транспорта направило к судну буксир и катер для эвакуации экипажа.

Ранее в проливе Босфор сел на мель следовавший с Украины сухогруз Alexis.

