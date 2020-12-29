Семьи погибших моряков с судна «Онега» получат по 1 млн рублей
Власти Мурманской области выделят по одному миллиону рублей семьям рыбаков, которые погибли при крушении судна «Онега» в Баренцевом море, сообщает пресс-служба регионального министерства информационной политики.
В сообщении говорится, что правительство Мурманской области также окажет материальную помощь пострадавшим жителям региона, которые получат по 500 тысяч рублей.
Рыболовный траулер «Онега» затонул в Баренцевом море утром 28 декабря. На борту судна находились 19 человек, спасти пока удалось только двух рыбаков, сообщают «Известия». Операция по поиску корабля и остальных членов команды продолжается.
Ранее президент России Владимир Путин передал соболезнования семьям погибших моряков. Власти Мурманской области объявили 29 декабря траур по экипажу затонувшего траулера.
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