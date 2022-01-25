У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,2

Геологическая служба США зафиксировала землетрясение у берегов Новой Зеландии магнитудой 5,2, передает ТАСС.

Отмечается, что природное явление произошло в 192 км к северо-востоку от города Гисборн с населением порядка 34 тыс. человек. Очаг находился на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не было. Угроза цунами не объявлялась.



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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Новая ЗеландияЗемлетрясение
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