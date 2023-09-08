У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,8

У побережья Мексики зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальную сейсмологическую службу.

В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5,0

Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров. По предварительным данным, пострадавших нет.

Служба гражданской защиты штата Халиско проводит оценку ущерба. Предупреждений об угрозе цунами не поступало.

В августе у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр находился в 278 километрах к юго-востоку от города Наха, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЗемлетрясениеМексика

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