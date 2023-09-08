У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,8
8 сентября 202319:45
У побережья Мексики зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальную сейсмологическую службу.
Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров. По предварительным данным, пострадавших нет.
Служба гражданской защиты штата Халиско проводит оценку ущерба. Предупреждений об угрозе цунами не поступало.
В августе у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр находился в 278 километрах к юго-востоку от города Наха, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru