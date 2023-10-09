В Японии объявлена угроза цунами

На отдаленных островах Японии Огасавара и Идзу, расположенных в Тихом океане к югу от Токио, объявлена угроза цунами, сообщает ТАСС.

Опасность цунами отменена в Турции

Там ожидается волна до одного метра в высоту. На островах Хатидзё уже зафиксированы приливные волны высотой около 40 см. Жителей районов призывают не приближаться к прибрежной линии.

Цунами вызвано землетрясением в Тихом океане.

Ранее в Японии после землетрясения была также объявлена угроза цунами высотой в 1 метр, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: twitter.com/disclosetv
ТЕГИ:ЯпонияЗемлетрясение

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