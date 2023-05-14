Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Камчатки

В акватории Камчатского залива произошло землетрясение, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС.

В акватории Байкала произошло землетрясение

Землетрясение произошло на глубине 68 километров. Магнитуда составила 5,2.

По данным МЧС, эпицентр находился в 94 километрах от поселка Усть-Камчатск.

В населенных пунктах подвижки земной коры не ощущались. Местные жители не обращались за помощью.

На Камчатке 30 апреля активизировался вулкан Шивелуч. Местные власти предупредили об опасности пеплопадов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю
ТЕГИ:ЗемлетрясениеКамчатка

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