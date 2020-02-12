В Монголии произошло землетрясение магнитудой 6,2
Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН зарегистрировал землетрясение в Монголии магнитудой 6,2. Об этом сообщает РИА Новости.
Природное явление зафиксировано в 21.02 (мск). Отмечается, что эпицентр землетрясения имел координаты 45.22 градуса северной широты и 97.52 градуса восточной долготы.
Ранее 6 февраля сообщалось, что в Токио произошло ощутимое землетрясение. Сила толчков составляла 5,6. Землетрясение почувствовали также еще в нескольких префектурах, распложенных к северо-востоку от японской столицы.
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