В Монголии произошло землетрясение магнитудой 6,2

Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН зарегистрировал землетрясение в Монголии магнитудой 6,2. Об этом сообщает РИА Новости.

Природное явление зафиксировано в 21.02 (мск). Отмечается, что эпицентр землетрясения имел координаты 45.22 градуса северной широты и 97.52 градуса восточной долготы.

Ранее 6 февраля сообщалось, что в Токио произошло ощутимое землетрясение. Сила толчков составляла 5,6. Землетрясение почувствовали также еще в нескольких префектурах, распложенных к северо-востоку от японской столицы.



