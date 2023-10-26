У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6
26 октября 202309:49
Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали у побережья Индонезии. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По данным специалистов, эпицентр землетрясения находился в 407 км юго-восточнее города Амбон (население — около 355 тысяч человек). Очаг подземных толчков располагался на глубине 138 км.
Данных о пострадавших или разрушениях не поступало. Угрозу цунами из-за землетрясения не объявляли.
Ранее землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Афганистане, пострадали более 120 человек, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru