У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6

По данным специалистов, эпицентр землетрясения находился в 407 км юго-восточнее города Амбон (население — около 355 тысяч человек). Очаг подземных толчков располагался на глубине 138 км.

Данных о пострадавших или разрушениях не поступало. Угрозу цунами из-за землетрясения не объявляли.

Ранее землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Афганистане, пострадали более 120 человек, напоминает RT.

