В Узбекистане произошло землетрясение магнитудой 4,4
Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировано в Узбекистане. Об этом сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
«2 августа в 10:39 по местному времени (08:39 мск) на территории Узбекистана произошло землетрясение. Его эпицентр находился в Гиждуванском районе Бухарской области», — отметили в ведомстве.
Очаг залегал на глубине 10 км. По данным МЧС, в Навбахорском районе были зарегистрированы толчки силой 2-3 балла, в Гиждуванском, Карманинском районах, а также городе Навойи — 2 балла.
Сведений о разрушениях или пострадавших не поступало.
Ранее землетрясение магнитудой 4,9 произошло в штате Калифорния в США, напоминает 360.ru.
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