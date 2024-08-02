В Узбекистане произошло землетрясение магнитудой 4,4

Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировано в Узбекистане. Об этом сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

«2 августа в 10:39 по местному времени (08:39 мск) на территории Узбекистана произошло землетрясение. Его эпицентр находился в Гиждуванском районе Бухарской области», — отметили в ведомстве.

Очаг залегал на глубине 10 км. По данным МЧС, в Навбахорском районе были зарегистрированы толчки силой 2-3 балла, в Гиждуванском, Карманинском районах, а также городе Навойи — 2 балла.

Сведений о разрушениях или пострадавших не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 4,9 произошло в штате Калифорния в США, напоминает 360.ru.

