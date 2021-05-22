У берегов Фиджи зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,7
22 мая 202103:50
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,7 у берегов Фиджи, передает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Подземные толчки были зарегистрированы в 22:13 по времени UTC (01:13 по Москве), их эпицентр находился в 348 км восточнее города Ламбаса. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Данных об угрозе цунами не поступало.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru