Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано у берегов Никарагуа
22 мая 202103:10
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Тихом океане вблизи берегов Никарагуа. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр находился в 45 км северо-западнее города Чинандега (население 126 тысяч человек). Очаг располагался на глубине около 68 км.
Информации об угрозе цунами не поступало.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru