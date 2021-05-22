Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано у берегов Никарагуа

Сделать прививку от коронавируса до начала летнего сезона – призыв Роспотребнадзора Глава Минздрава велел наладить индивидуальную работу с группами риска по привлечению к вакцинации Бесплатная прививка, а никого нет – Собянин о вакцинации в Москве от агитации к разъяснениям