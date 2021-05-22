Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано у берегов Никарагуа

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Тихом океане вблизи берегов Никарагуа. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр находился в 45 км северо-западнее города Чинандега (население 126 тысяч человек). Очаг располагался на глубине около 68 км.

Информации об угрозе цунами не поступало.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:НикарагуаЗемлетрясение
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