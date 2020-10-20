У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 7,5
Землетрясение магнитудой 7,5 было зафиксировано у берегов полуострова Аляска. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).
По данным ведомства, землетрясение может нанести ущерб стране, так как катаклизмы подобной силы способны спровоцировать цунами.
Как передает агентство, эпицентр землетрясения находится на расстоянии 91 км от города Санд-Пойнт, который находится в боро Восточные Алеутские острова. Информации о жертвах и поврежденных строениях еще не было получено.
8 октября текущего года у берегов полуострова уже было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7.
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