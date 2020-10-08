Землетрясение произошло у берегов Аляски
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на Аляске. Информация об этом опубликована на официальном сайте Геологической службы США (USGS).
По данным ведомства, подземные толчки были зафиксированы в 14:22 по UTC. Эпицентр землетрясения находится в 47 километрах к юго-востоку от местности Никольски на глубине 37 километров. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Ранее в четверг сообщалось о толчках магнитудой 6,3 в Папуа-Новой Гвинее. Сейсмологи зафиксировали землетрясение с эпицентром в 38 километрах от города Каинанту на глубине 103,5 километров. Пострадавших нет, также власти не объявляли угрозу цунами.
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