Землетрясение произошло у берегов Аляски

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на Аляске. Информация об этом опубликована на официальном сайте Геологической службы США (USGS).

По данным ведомства, подземные толчки были зафиксированы в 14:22 по UTC. Эпицентр землетрясения находится в 47 километрах к юго-востоку от местности Никольски на глубине 37 километров. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее в четверг сообщалось о толчках магнитудой 6,3 в Папуа-Новой Гвинее. Сейсмологи зафиксировали землетрясение с эпицентром в 38 километрах от города Каинанту на глубине 103,5 километров. Пострадавших нет, также власти не объявляли угрозу цунами.

