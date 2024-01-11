Число жертв землетрясений в Японии выросло до 213
Число погибших в результате серии землетрясений, которые произошли в Японии в районе полуострова Ното на побережье Японского моря, увеличилось до 213. Об этом сообщили власти префектуры Исикава.
Отмечается, что 52 человека числятся в списке пропавших без вести, экстренные службы не могут связаться с ними для того, чтобы подтвердить их местоположение. По последним данным, число пострадавших составляет 567 человек.
Ранее, 7 января, в районе Эльбистан на юго-востоке Турции произошло землетрясение, магнитуда подземных толчков составила 3,9. Землетрясение было зафиксировано в 18:58 по местному времени. Тогда информации о пострадавших и разрушениях не поступало, передает «Радиоточка НСН».
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