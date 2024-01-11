Число жертв землетрясений в Японии выросло до 213

Отмечается, что 52 человека числятся в списке пропавших без вести, экстренные службы не могут связаться с ними для того, чтобы подтвердить их местоположение. По последним данным, число пострадавших составляет 567 человек.

Ранее, 7 января, в районе Эльбистан на юго-востоке Турции произошло землетрясение, магнитуда подземных толчков составила 3,9. Землетрясение было зафиксировано в 18:58 по местному времени. Тогда информации о пострадавших и разрушениях не поступало, передает «Радиоточка НСН».

