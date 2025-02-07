У артиста Олега Стриженова случился ишемический инсульт

Врачам удалось стабилизировать состояние 95-летнего Стриженова, под наблюдением медиков он находился примерно месяц.

Сейчас актер чувствует себя хорошо, сообщил его сын, режиссер и артист Александр Стриженов.

Зрители знают Стриженова по фильмам «Пиковая дама», «Юность Петра», «Мой любимый клоун», «Овод», «Белые ночи», «Звезда пленительного счастья» и другим лентам.

Ранее 89-летнего народного артиста РСФСР, актера, исполнителя роли Шерлока Холмса Василия Ливанова перевели в реанимацию. Врачи диагностировали у него серьезные проблемы с сердцем. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

