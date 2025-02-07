У артиста Олега Стриженова случился ишемический инсульт
У народного артиста СССР Олега Стриженова диагностировали инфаркт головного мозга (ишемический инсульт), сообщил Telegram-канал Shot.
Врачам удалось стабилизировать состояние 95-летнего Стриженова, под наблюдением медиков он находился примерно месяц.
Сейчас актер чувствует себя хорошо, сообщил его сын, режиссер и артист Александр Стриженов.
Зрители знают Стриженова по фильмам «Пиковая дама», «Юность Петра», «Мой любимый клоун», «Овод», «Белые ночи», «Звезда пленительного счастья» и другим лентам.
Ранее 89-летнего народного артиста РСФСР, актера, исполнителя роли Шерлока Холмса Василия Ливанова перевели в реанимацию. Врачи диагностировали у него серьезные проблемы с сердцем. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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