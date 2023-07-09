У 15 человек нашли менингококковую инфекцию в Екатеринбурге
В Екатеринбурге зарегистрированы 15 случаев менингококковой инфекции, сообщили в Роспотребнадзоре.
Уточняется, что два из зарегистрированных случаев - летальные.
По информации ведомства, два сотрудника ПАО «Уралхиммаш» заразились менингококковой инфекцией, так как проживали в одном хостеле с сотрудниками компании Ozon, о заражении которых стало известно ранее.
Медицинское наблюдение продолжается за всеми, кто контактировал с заболевшими на рабочем месте и месте проживания. Более 1200 человек были осмотрены. На сегодняшний день более 900 сотрудников, работающих в распределительном центре Ozon и на предприятии «Уралхиммаш», получили прививки, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru