Тыва осталась без электричества
20 октября 202009:49
Республика Тыва осталась без электричества из-за произошедшей аварии. Об этом глава региона Шолбан Кара-оол сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По его словам, произошёл энергосбой. Он пояснил, что специалисты Россетей планировали перевести в резерв одну из двух высоковольтных электролиний, при этом сработала автоматика — аварийное отключение, передает RT.
Глава региона сообщил, что устранить аварию планируется в течение часа.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru