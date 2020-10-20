Тыва осталась без электричества

По его словам, произошёл энергосбой. Он пояснил, что специалисты Россетей планировали перевести в резерв одну из двух высоковольтных электролиний, при этом сработала автоматика — аварийное отключение, передает RT.

Глава региона сообщил, что устранить аварию планируется в течение часа.

