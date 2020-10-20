Тыва осталась без электричества

Республика Тыва осталась без электричества из-за произошедшей аварии. Об этом глава региона Шолбан Кара-оол сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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По его словам, произошёл энергосбой. Он пояснил, что специалисты Россетей планировали перевести в резерв одну из двух высоковольтных электролиний, при этом сработала автоматика — аварийное отключение, передает RT.

Глава региона сообщил, что устранить аварию планируется в течение часа.

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ТЕГИ:ЭлектричествоТува
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