Тысячи жителей Воронежа остались без горячей воды и тепла

Отключения затронули 121 строение на улице Ильича, Спортивной набережной, Ленинском проспекте и других улицах, а также четыре детских сада и шесть школ в Железнодорожном и Левобережном районах.

Устранить последствия аварии в ресурсоснабжающей организации пообещали до 23:00 27 февраля.

Ранее вследствие аварии без горячей воды и отопления остались жители 147 многоквартирных домов Тюмени. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

