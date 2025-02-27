Тысячи жителей Воронежа остались без горячей воды и тепла
Без горячей воды и отопления остались тысячи жителей Воронежа, причиной тому стал прорыв трубы. Об этом сообщила пресс-служба ресурсоснабжающей организации «Квадра».
Отключения затронули 121 строение на улице Ильича, Спортивной набережной, Ленинском проспекте и других улицах, а также четыре детских сада и шесть школ в Железнодорожном и Левобережном районах.
Устранить последствия аварии в ресурсоснабжающей организации пообещали до 23:00 27 февраля.
Ранее вследствие аварии без горячей воды и отопления остались жители 147 многоквартирных домов Тюмени. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Генконсульство России подаст иск против напавших на дипмиссию французов
- Венгрия выступила против санкций ЕС в ядерной энергетике
- Напавшим на консульство России в Марселе дали условный срок в 8 месяцев
- Трамп продлил на год действие санкций в отношении России
- Суд арестовал имущество фигурантов дела о некачественных бронежилетах
- Экс-замглавы Минтранса Чалика отправили под домашний арест
- Средства ПВО ликвидировали беспилотник ВСУ над Белгородской областью
- Новая функция Google удивила всех россиян
- Тысячи жителей Воронежа остались без горячей воды и тепла
- Певица Кэти Перри отправится в космос на корабле Безоса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru