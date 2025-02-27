Тысячи жителей Воронежа остались без горячей воды и тепла

Без горячей воды и отопления остались тысячи жителей Воронежа, причиной тому стал прорыв трубы. Об этом сообщила пресс-служба ресурсоснабжающей организации «Квадра».

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Отключения затронули 121 строение на улице Ильича, Спортивной набережной, Ленинском проспекте и других улицах, а также четыре детских сада и шесть школ в Железнодорожном и Левобережном районах.

Устранить последствия аварии в ресурсоснабжающей организации пообещали до 23:00 27 февраля.

Ранее вследствие аварии без горячей воды и отопления остались жители 147 многоквартирных домов Тюмени. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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