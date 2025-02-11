Тысячи жителей Тюмени остались без тепла и горячей воды

Отмечается, что инцидент произошел утром 11 февраля в микрорайне Лесобаза, его причиной стало повреждение на тепломагистрали. Помимо жилых домов, без тепла и горячей воды остались три школы и пять детсадов микрорайона.

В теплоснабжающей компании пообещали устранить последствия до 7 утра 12 февраля, однако заверили, что постараются завершить работы раньше обещанного.

Ранее десятки тысяч жителей Новосибирска остались без отопления. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

