Тверской суд Москвы арестовал Кирилла Суханова на два месяца
Тверской суд Москвы арестовал до 24 декабря Кирилла Суханова, который до этого занимал должность коммерческого директора Ксении Собчак, сообщает РИА Новости. Он проходит обвиняемым по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.
Суханова задержали при получении перевода на сумму в 800 тыс. рублей от представителей главы «Ростеха».
В суде обвиняемый заявил, что готов принести извинения потерпевшему, а также признать частично вину в части получения 800 тыс. рублей.
Ранее по данным ряда СМИ, Ксения Собчак также стала подозреваемой по делу о вымогательстве у Ростеха, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru