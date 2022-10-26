Тверской суд Москвы арестовал Кирилла Суханова на два месяца

Тверской суд Москвы арестовал до 24 декабря Кирилла Суханова, который до этого занимал должность коммерческого директора Ксении Собчак, сообщает РИА Новости. Он проходит обвиняемым по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

Суханова задержали при получении перевода на сумму в 800 тыс. рублей от представителей главы «Ростеха».